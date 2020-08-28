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AA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 18:18 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Yazdığı çocuk kitabında müstehcen ifadeler yer almıştı! Musa Dinç tutuklandı

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Son dakika haberi: Yazdığı çocuk kitabında müstehcen ifadeler yer almıştı! Musa Dinç tutuklandı
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Son dakika haberine göre; Yazdığı bir çocuk kitabında müstehcen ifadeler dolayısıyla hakkında soruşturma başlatılan ve Aydın'da gözaltına alınan Musa Dinç, tutuklandı

Yazdığı bir kitaptaki müstehcen ifadelerin sosyal medyada ve bazı yayın organlarında gündeme gelmesi üzerine şüpheli Musa Dinç hakkında Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Musa Dinç'i evinde gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Musa Dinç, "Çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak" suçlamasıyla tutuklandı.

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