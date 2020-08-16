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Haber Giriş: 16.08.2020 - 02:21,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Yavuz Sondaj Gemisi için yeni NAVTEX yayınlandı

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Son dakika haberi: Yavuz Sondaj Gemisi için yeni NAVTEX yayınlandı
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Son dakika haberi... Türkiye, uzun süredir Doğu Akdeniz’de faaliyetlerde bulunan Yavuz sondaj gemisi için yeni NAVTEX yayınladı. Söz konusu NAVTEX, Yavuz’un şu an görev yaptığı sahadaki faaliyet süresini 15 Eylül’e kadar uzatıyor.

Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de yeni bir sondaj çalışması için Navtex yani, denizdeki seyir ve faaliyet bilgisi yayımlandı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan Navtex duyurusunda, 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs adasının güneybatısında sondaj çalışmaları yapılacak.Doğu Akdeniz'deki çalışmaları Yavuz gemisi yapacak.

Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileri de destek için sahada olacak. Belirlenen sahalarda 1 aya yakın doğal gaz ve petrolün izi sürülecek. Sondaj faaliyeti 15 Eylül'de sona erecek.

UYARILARDA DA BULUNULDU

Türkiye, Navtex duyurusunda "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur" notuyla uyarıda bulundu.

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