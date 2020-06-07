Son dakika haberi: Yasaksız ilk hafta sonu: Sanki salgın hiç olmamış gibi

Dün koronavirüs sonrası normalleşme adımları kapsamında en önemli adımlardan biri atıldı. Salgın riskinin yüksek olduğu 15 il, ilk kez hafta sonunu yasaksız geçirdi. Vaka sayılarındaki kısmi artış göz önüne alınarak perşembe gecesi, sokak kısıtlaması getirilmişti. Fakat daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yasak olmayacağı yönündeki açıklamasıyla hafta sonu için seyahat planı yapan binlerce kişi ve iş yerlerini açmaya hazırlanan esnafın mağdur olmamaları amacıyla, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kısıtlamayı kaldırdı. Yasağın iptal edildiğini açıklarken de maske-mesafe ve temizlik kuralarına önemle uyulmasını rica etti.

‘İYİ Kİ YASAK KALKTI’

Dün havanın güzel olmasını da fırsat bilen vatandaşlar yurdun dört bir yanında parkları, piknik alanlarını, deniz kenarlarını, plajları doldurdu. İstanbul’da Belgrad Ormanı’nın girişine gelen araçlar kapıda kuyruk oluşturdu.





İçeri giren araçlar ise piknik alanının etrafında bulunan otoparkları doldurdu. Otoparklarda araç park edecek alan kalmadı. Piknik alanlarında hamakların kurulduğu ve semaverle çay yapanların olduğu görüldü. Belgrad Ormanı’na kafa dağıtmak için arkadaşlarıyla geldiğini dile getiren Kadir Muslu, “Şu an çok mutluyum. İyi ki yasak kalktı. Artık normalleşmeye geçmemiz lazım. Herkes kendini izole edecek ve normalleşeceğiz. Nereye kadar böyle gidecek? Milleti durduramazsınız“ diye konuştu.

‘BURNUMUZDA TÜTTÜ’

Koronavirüs salgını kapsamında 26 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar giriş-çıkış yasağının konulduğu Adalar’da da ilk hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Hafta sonunu Adalar’da değerlendirmek isteyenler iskelelere koştu.

Boğaz da İstanbulluların akınına uğradı. Rumelihisarı’na gelen bazı vatandaşlar maskesiz şekilde yürüyüş yaparken bazıları da denize girdi. Alanda balık tutan vatandaşların yanı sıra kimileri de piknik yapmaya geldiğini söyledi. Sarayburnu ve Bebek sahilleri de kalabalıktı. Hafta sonu kısıtlamasının kalkmasının iyi olduğunu söyleyen Zihni Ceyhan, “Bir hafta sonu rahat nefes alıyoruz. Denize giriyoruz. Kendimize geldik. Denize gireceğim. Serinleyeceğim. Hafta sonları sıkılıyorduk. 78 gün evde kapalı kaldık. Burası burnumuzda tüttü” dedi. Sahilde güneşlenen bir başka vatandaş ise, “Denizde değerlendirmeye çalışıyoruz. Güneşleniyoruz. D vitamini almaya çalışıyoruz. İşimiz olmadığından dolayı buraya geldim. Sıkıldık. Buraya gelmeyi özledik. Yaz kış devamlı geliyoruz” diye konuştu. Büyükçekmece ve Şile’de de plajlar hareketlendi.

MODA'DA SOSYAL MESAFESİZ DANS

Kadıköy Moda sahili de dün tıklım tıklımdı. Bazı vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

“Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı.” Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. MASKE + MESAFE KURALINA MODA OLARAK UYALIM. pic.twitter.com/maOG7CRWmh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020

BAKAN KOCA UYARDI: VİRÜS ELİ BOŞ DÖNMEMİŞTİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün İstanbul’da Galata Köprüsü üzerinde balık tutanları gösteren bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak, “Galata Köprüsü’nde bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 m mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar MASKESİZ, MESAFESİZ risk altındadır. RAST GELMESİN!” yazdı.