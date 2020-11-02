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Haber Giriş: 02.11.2020 - 21:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Yarın hava nasıl olacak, yağmur var mı? MGM 3 Kasım Salı hava durumu tahminleri

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Son dakika haberi: Yarın hava nasıl olacak, yağmur var mı? MGM 3 Kasım Salı hava durumu tahminleri
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Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Bazı bölgelerde serin ve yağışlı hava devam ederken MGM'den salı günü için yeni uyarı geldi. Yapılan son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre yarın öğle saatlerinde İstanbul, Kocaeli çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında olması ön görülüyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 3 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.

MGM hava durumu raporu son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Kocaeli, Düzce, Antalya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Samsun ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde İstanbul, Kocaeli çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Son dakika haberi: Yarın hava nasıl olacak, yağmur var mı MGM 3 Kasım Salı hava durumu tahminleri

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 10°C, 21°C
Az bulutlu

KÜTAHYA 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 7°C, 21°C
Az bulutlu

MUĞLA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 14°C
Parçalı az bulutlu

ÇANKIRI -1°C, 14°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 14°C
Parçalı az bulutlu

KONYA 4°C, 17°C
Parçalı az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, Düzce ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 2°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 14°C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN 8°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GAZİANTEP 10°C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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