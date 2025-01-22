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Son dakika haberi... Yangın faciasında can kaybı 79 oldu

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#Yangın#Otel#Bolu
Son dakika haberi... Yangın faciasında can kaybı 79 oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 19:09

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini bildirdi.

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Dün sabaha karşı kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında vefat edenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 56 kişinin kimliğinin belirlendiği çalışmalar kapsamında DNA testleri yapılıyor.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, yapılan DNA testleri sonucu oteldeki yangında 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi.

Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

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BAKANLIKTAN YARALILARIN DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı da otel yangınında yaralananlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.

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#Yangın#Otel#Bolu

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