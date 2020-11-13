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Haber Giriş: 13.11.2020 - 22:23 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ve açıklandı! Libya'da seçimlerin tarihi belli oldu

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Son dakika haberi: Ve açıklandı! Libya'da seçimlerin tarihi belli oldu
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Son dakika haberi... BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkedeki seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılmasını kararlaştırdı

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler, (BM) öncülüğünde Tunus'ta yapılan Libya Siyasi Diyalog Forumunda Libya’daki seçim tarihi belirlendi. Libyalı tarafların arasında yapılan son siyasi görüşmeler sonucu ülkede seçimlerin 24 Aralık’ta yapılması önerildi. BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verdi.

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