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GeriGündem Son dakika haberi: Van'da büyük operasyon! Kolilere gizlenmiş 1300 tabanca ele geçirildi
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Gündem
AA/DHA
Haber Giriş: 22.08.2021 - 20:41 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Van'da büyük operasyon! Kolilere gizlenmiş 1300 tabanca ele geçirildi

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Van'ın İpekyolu ilçesinde polisin bir iş yerine düzenlediği silah operasyonunda kolilere gizlemiş 1300 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, yürütülen takip sonucu ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, parçalar halinde 1300 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi: Vanda büyük operasyon Kolilere gizlenmiş 1300 tabanca ele geçirildi

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