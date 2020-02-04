Son dakika haberi: Van Valisi duyurdu! Çığ altında kalan minibüsten acı haber

Olay, saat 17.00 sıralarında Van- Bahçesaray karayolu üzerinde meydana geldi. Bahçesaray’a 25 kilometre mesafedeki 3 bin rakımlı Karabet geçidinde iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, karayolunda yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü. İş makinesi kısmen kar altında kalırken, arkasında bulunan minibüs ise yamaçtan kopan tonlarca kar kütlesi ile birlikte yaklaşık 40 metre yükseklikten devrilerek, karın altında kayboldu.

KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU, O ANLARI ANLATTI

Çığ felaketinden kısmen kar altında kalan iş makinesinden kendi imkanları ile kurtulan operatörü Bahattin Karagülle, hemen yetkililere haber verdi. Karagülle ihbarında kendisinin kurtulduğunu ancak arkasında bulunan yolcu dolu minibüsün ise çığ ile birlikte sürüklenerek kar yığınları altında kaldığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bahattin Karagülle, Bahçesaray ilçesine doğru yol açma çalışması yaptığını belirterek, “Arkamda bir tane minibüs vardı. Birinci çığ geldi, yolu açmaya çalışıyordum ve çok kar gelmişti. Minibüstekilere geri dönün dedim. Çünkü çok kötü fırtına ve tipi vardı. Minibüstekiler yanımızda çocuk ve kadın var, bir sefer daha deneyeyim, evimize gitsek daha iyi olur’ dediler. Meğerse ikinci çığ kopacaktı, haberimiz yoktu. Makineyi hareket etmemle çığın düşmesi bir oldu. Ondan sonra kendimi karın altında buldum. İş makinesinden atlamaya fırsatım olmadı. İş makinesinin içerisinde yaralı kurtuldun. Yaklaşık 5 dakika bekledim. Gelip beni kurtaracaklar düşüncesiyle bekledim. Çıkmaya çalıştım ve çok şükür çıktım. Yola çıktığımda gözümü gezdirdiğim ilk minibüs oldu, ancak ortada bir şey yoktu. Muhtemelen bunlar geri dönmüşler diye düşündüm. Sonra 500-600 metre yürüdüm ve başka bir minibüs geldi. Beni hastaneye yetiştirmeye çalıştılar. Orada telefonlar çekmiyor. Beni ambulansa yetiştirmeye çalıştılar. Telefonun çektiği yeri ulaştığımda tüm birimlere bilgi verdi” dedi.

EKİPLER VE KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Arama- kurtarma ekipleri çığ felaketinin yaşandığı bölgeye gitmek üzere seferber olurken, olaydan haberdar olan çevredeki köylüler de olay yerine gitti. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu belirterek, "Bahçesaray- Van karayolunda minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi" dedi.

Olay yerine ulaşın ekipler ve yüzlerce köylü, olumsuz hava koşullarına rağmen tonlarca ağırlığındaki kar yığını altında kalan ve içerisinde 10’dan fazla kişinin olduğu tahmin edilen minibüstekilere ulaşabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki 5 kişinin sağ kurtarıldığını, 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Bilmez, AA muhabirine, Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde yaşanan çığ olayının ardından bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve kara yolları ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Ekiplerin çığ altında kalan minibüse ulaştığını aktaran Bilmez, "5 kişi sağ kurtarıldı. Aramada maalesef çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerimizin söz konusu bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

2 KİŞİ DAHA SAĞ KURTARILDI

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki yolculardan 2’si daha sağ kurtarıldı.

Akşam saat 17.00 sıralarında bir minibüsle iş makinesinin üzerine çığ düştüğü ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ düşmesi sonucu kaybolan minibüs, yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu. Kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığı çalışmalar sonucunda bulunan minibüsteki 5 kişi sağ olarak kurtarılırken, 4 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu 2 kişi daha sağ kurtarıldı. Şimdiye kadar minibüsten sağ kurtarılan kişi sayısı toplamda 7 oldu.







