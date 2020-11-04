Son dakika haberi: Valilikten korkutan açıklama: "Kovid-19 vakalarında 3 kat artış var"

Bandırma Gazeteciler Cemiyetini (BGC) ziyaret eden Şıldak, burada yaptığı konuşmada, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandığını belirtti.

Hasta sayısı, yatan hasta ve yoğun bakım hasta sayısının arttığını dile getiren Şıldak, şunları kaydetti:

"Alanı sürekli, hassasiyetle takip ediyoruz. İnsanlarımızı sürekli uyarıyoruz. Bu konuda biz de her çeşit önlemi alıyoruz ve hayata geçiriyoruz. Artık bu noktadan sonra beklentimiz, vatandaşların her kurala uyması. Buna ihtiyaç var. Gidişat o ki sadece bizim bu konudaki çalışmalarımız yetmez. Vatandaşların açıkladığımız tedbirlere uymamaları durumunda salgını önleme konusunda, başarılı olamayız. Kırsal mahallelerde hızlı bir artış görüyoruz. Mesafe kuralını daha sık uygulamak zorundayız. Maske konusunda ciddi bir aşama kat ettik. Ancak mesafe tedbirleri noktasında aynı şeyi söyleyemiyoruz. Ev ziyaretleri, komşu, akraba ziyaretlerinin artık yapılmamasını öneriyoruz. Hareketliliği, teması azaltmamız lazım."

Şıldak, il düzeyindeki tüm verileri yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Şu anda 16 kırsal mahallede karantina uyguluyoruz ve 29 yerleşim yerinde, hane ve sokak bazında kısmi karantina uyguluyoruz." dedi.

Salgının ciddiyetine işaret eden Şıldak, "Son bir haftada, Kovid-19 vakalarında 3 kat artış var ve 65 yaş üstünde yoğun bakıma yatış sayılarında ani bir sıçrama var. Hayatını kaybedenlerin sayısı da yükseliyor. Paniğe kapılmayalım ama önlemlere de eksiksiz uymak zorunda olduğumuzu unutmayalım." ifadesini kullandı.

ZONGULDAK'TA YENİ KARARLAR ALINDI



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde Kovid-19 salgınını önleme amacıyla birtakım tedbirler aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmalarının tavsiye edilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın AVM, market, semt pazarı, pazar yeri vb. toplu alışveriş mekanlarını 16.30-18.30 saatleri arasında, toplu taşıma araçlarını ise 07.30-09.30 ile 16.30-18.30 saatleri arasında zorunlu kalmadıkça kullanmamalarının önerilmesine karar verildi. Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve yoğunluk oluşabilecek büyük iş yerlerinde pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında birimleriyle ilgili işlemler nedeniyle bina dışında oluşan kalabalıklarda sosyal mesafenin korunması için gerekli tedbirlerin (işaretleme, kontrol gibi) kurum yetkililerince alınması kararı alınmıştır."

Açıklamada, söz konusu kararlara uyulmaması halinde idari para cezası uygulanacağı, ilgililer hakkında adli işlemler başlatılacağı vurgulandı.

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