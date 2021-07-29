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Gündem
DHA - AA
Haber Giriş: 29.07.2021 - 18:15 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Valilikler peş peşe duyurdu! Ormanlara girişler yasaklandı

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Son dakika haberi: Valilikler peş peşe duyurdu! Ormanlara girişler yasaklandı

Balıkesir Valiliğinin mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışları ve ateş yakılmasını yasakladığı bildirildi. Ayrıca İzmir'de de ormanlara girişler valilik kararınca yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.

Buna göre mesire yerleriyle tabiat parklarının dışında ormanlara girilemeyecek.

Orman alanları içinde mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağı uygulanacak.

Son dakika haberi: Valilikler peş peşe duyurdu Ormanlara girişler yasaklandı

Kamp yerleri hariç izin verilen mesire ve tabiat parklarında da mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecek. Ormanlık alan yakınlarında yerlerde anız yakılmasına ve ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün gibi benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da müsaade edilmeyecek.

Açıklamada, konuyla ilgili vatandaşların duyarlılığının artırılması için broşürler dağıtılacağı ve cami hoparlörlerinden de duyuru yapılacağı kaydedildi.

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İZMİR'DE DE YASAKLANDI

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de ormanlara girişlerin Valilikçe yasaklandığı açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, "Ciğerlerimizi yakan yangınları büyük bir üzüntü ile takip ediyorum. İzmir'de ormanlara girişler Valilikçe yasaklandı. Belediye ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız emniyetle ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ormanlarımızı birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.

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