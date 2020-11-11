Son dakika haberi: Vali açıkladı! İzmir'de 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma kısıtlaması

Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının artması sonucu İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığını bildirdi.

Son günlerde depreme yoğunlaşıldığını ancak tüm dünyanın henüz değişmeyen gündeminin koronavirüs olduğunu belirterek, İzmir'de de vakaların tırmanışta olduğunu ifade edildi.

Depremin olduğu günkü vaka sayılarının bugün iki katını geçtiğini aktaran Vali Köşger, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir'de sokakta sigara içmek ve 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklanmıştır. Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç hafta olduğuna bakılmaksızın hamileler idari izinli sayılmıştır. Özel sektör mesai düzenlemesi de devam etmektedir. Temizlik, maske ve mesafe kuralına uyalım, sağlıklı kalalım."

KISITLAMA GETİRİLEN İLLER



Bazı illerde artan vaka sayısının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar için önlemler alındı. Ankara Valiliği korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri kaydedildi. İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamada da 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı.. Diğer yandan Manisa, Bilecik, Kahramanmaraş, Denizli gibi diğer illerde de 65 yaş üstüne belli saatler haricinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.