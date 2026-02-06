×
Son dakika haberi: Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme... Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya dahil 14 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme... Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya dahil 14 kişi tutuklandı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 18:19

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, aralarında Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya ve iş insanı Şeyhmus Tatlıcı'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, aralarında Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya ve iş insanı Şeyhmus Tatlıcı’nın bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı.

DİĞER TUTUKLANAN İSİMLER

Bahadır Gürceer, Ercan Gümüşkaya, Kaan Kalyon, Rüştü Berk Akardaş, Sinan Urfalı ve Şeyhmus Tatlıcı, ‘Uyuşturucu Madde
Kullanımını Kolaylaştırmak’ suçundan tutuklandı.

Damla Kütük, Ceylin Aydemir, Fatma Gül Derbeder, Gaye Kıray, Gökay Kalaycıoğlu ve Melis Yürür, ‘Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek’ suçundan tutuklandı.

8 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Aylin Doğru Çelik, Barış Çalık, Ezgi Helin Yıldız, Sevcan Güler, Hasan Koray Şahin, Vakıf Serter Varol, İmren Öztürk ve Mertcan Alioğlu adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

 

