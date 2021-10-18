Son dakika haberi: Usta gazeteci Sami Kohen hayatını kaybetti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDden flaş F-35 açıklaması Türkiye ile görüşüyoruzABD'den flaş F-35 açıklaması! Türkiye ile görüşüyoruz#F-35
Bülent Korkmazın bileği bükülmüyor Alanyada 9 gollü rekor...Bülent Korkmaz'ın bileği bükülmüyor! Alanya'da 9 gollü rekor...#Bülent Korkmaz
Taksiciler için yeni dönem Dikkat çeken 12 kural detayı...Taksiciler için yeni dönem! Dikkat çeken 12 kural detayı...#Taksi
Basın dünyasının acı günü... Sami Koheni kaybettikBasın dünyasının acı günü... Sami Kohen'i kaybettik#Sami Kohen
Kovid-19da son 24 saat: Kritik seviye sürerken... Kocadan peş peşe çağrılarKovid-19'da son 24 saat: Kritik seviye sürerken... Koca'dan peş peşe çağrılar#Koronavirüs
Anne ve babasının cesetleri tandırda bulunmuştu... Kan donduran sözlerAnne ve babasının cesetleri tandırda bulunmuştu... Kan donduran sözler!#Kayseri
Erdoğandan Angolada İHA mesajı: Dünyada 1 numara haline geleceğizErdoğan'dan Angola'da İHA mesajı: 'Dünyada 1 numara haline geleceğiz'#Ticaret
2023e işaret etti: Darbecilerin dayattığı anayasayla devam edemeyiz2023'e işaret etti: 'Darbecilerin dayattığı anayasayla devam edemeyiz'#Anayasa
10 Ekimde hastaneye kaldırılmıştı... Sağlık durumu hakkında flaş açıklama10 Ekim'de hastaneye kaldırılmıştı... Sağlık durumu hakkında flaş açıklama#Milos Zeman
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna suç duyurusuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
SİHAnın Türkiyedeki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günüSİHA'nın Türkiye'deki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günü#Özdemir Bayraktar
Anayasa görüşmelerinde önemli gelişme: Mekanizmalar üzerinde anlaşmaya vardıkAnayasa görüşmelerinde önemli gelişme: 'Mekanizmalar üzerinde anlaşmaya vardık'#Suriye
Sergen Yalçını güldüren soru: Başka iş yapmam lazımSergen Yalçın'ı güldüren soru: Başka iş yapmam lazım!#Beşiktaş
Yarın sona eriyor... Fikirtepede yeni dönem başlıyorYarın sona eriyor... Fikirtepe'de yeni dönem başlıyor! #Fikirtepe
Uzmanlar endişeli... Her şey koronadan bile kötü olabilirUzmanlar endişeli... 'Her şey koronadan bile kötü olabilir' #Salgın
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: Usta gazeteci Sami Kohen hayatını kaybetti

#Sami Kohen#Vefat#Milliyet Gazetesi
Son dakika haberi: Usta gazeteci Sami Kohen hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Türk basınının duayen ismi, Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Acı haberi Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Çelik şu mesajı yayınladı:

"Değerli büyüğümüz Sami Kohen'in ailesine, yakınlarına, Milliyet Gazetesi'ne başsağlığı dilerim. Çok önemli analizler, faydalı kitaplar ve çok güzel hatıralar bıraktı. Dostluğunu asla unutmayacağım ve kendisini daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağım."

Dış siyaset konusundaki köşe yazılarıyla tanınan Sami Kohen, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Sami Kohen 1954 yılında çalışmaya başladığı Milliyet Gazetesi'ndeki görevine aralıksız şekilde devam ediyordu.

SAMİ KOHEN KİMDİR?

İlk günden bu yana Milliyet’in serüvenine ortak olan ve Türkiye’de dış haberciliğe damgasını vuran Sami Kohen 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteci Albert Kohen'in oğlu olan Sami Kohen 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet gazetesine katıldı.

Milliyet Gazetesi'ndeki köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazdı. 1954 yılından bu yana aralıksız olarak Milliyet Gazetesinde yazarlık yapan Kohen, gazetecilik anılarını 2007 yılında Özer Yelçe tarafından Sami Kohen Dünyanın Yazısı adı altında bir kitap olarak yayınladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sami Kohen#Vefat#Milliyet Gazetesi

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!