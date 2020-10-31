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Haber Giriş: 31.10.2020 - 19:19 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Ünlü sunucu İkbal Gürpınar yoğun bakımda

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Son dakika haberi... Ünlü sunucu İkbal Gürpınar yoğun bakımda
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Son dakika haberi... Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı. Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberi... İkbal Gürpınar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Annem İkbal Gürpınar, corona sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz." dedi. 

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