Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı Onur Akın hastaneye kaldırıldı

5 gündür koronavirüs tedavisi gören Onur Akın, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Tedavisinin hastanede devam edeceğini belirten Akın, "Sevgili dostlar, 5 gündür evimde sürdürdüğüm Kovid tedavi süreci, doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecektir. Bu süreçte aramalara cevap veremeyeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Sevgili dostlar,5 gündür evimde sürdürdüğüm covid tedavi süreci doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecektir... Bu süreçte aramalara cevap veremeyeceğim..Sağlıklı günlerde görüşmek üzere✌️🙏✋ @urlabelediyesi #urladevlethastanesi pic.twitter.com/ctekqJcCRX — Onur Akın (@onurakinresmi) November 23, 2020

ONUR AKIN KİMDİR?

Müzisyen, Şarkıcı, Besteci, Şair, Şarkı Sözü Yazarı. 6 Mart 1967’de Bitlis'in Ahlat ilçesinde dünyaya geldi. Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin altı evladından en küçüğüdür. Babasının tayininin İstanbul'a çıkması nedeniyle Bitlis'ten İstanbul'a göç etmişlerdir.

İstanbul Paşabahçe İlköğretim Okulu, Paşabahçe Ortaokulu, İstanbul Paşabahçe Ferit İnal Lisesi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü mezunudur.

Ailesi müzik ile iç içedir. İlk müzik derslerini babası ve ağabeyinden almıştır. İlk enstrümanı mandolindir. Ardından bağlama ile, lisede müzik öğretmeni Dr. Zihni Bey'in desteğiyle "Batı müziği" ile tanıştı. Batı müziği ve yöresinin kültürü ile müziğinin birleşimi, gelecekteki müzik tarzının temellerini oluşturmuştur.

Profesyonel müzik hayatına, 1987’de üniversite öğrencisiyken kurduğu Grup Baran ile adım atmış; Grup Baran ile 1989 - ilk albümleri "Yedi Veren"i ve 1991 - yine Grup Baran ile birlikteliğinin son albümü olan "Kuytuda Başak"ı çıkarmışlar; daha sonra Grup Baran'dan ayrılma kararı vererek solo albümlerle müzik kariyerine devam etmiştir.

Kendine ait Eylül Müzik şirketini kurmuştur ve son albümünü kendi müzik şirketinden çıkarmıştır. Müzik hayatının başından bu yana yurt içi ve yurt dışında pek çok konser vermiştir.

Onur Akın hem şair, hem de bestecidir. Sözü ve bestesi kendisine ait pek çok esere sahiptir. Beste çalışmalarına Ruhi Su'nun sesinden ve müziğinden etkilenmesi nedeniyle başlamıştır. Kendi şiirlerinin yan ısıra çok önemli şairlerin de şiirlerini bestelemiştir.

"Seviyorum Seni" isimli bestesinin sözleri Nazım Hikmet'e aittir.

"Bekle Bizi İstanbul" isimli bestesinin sözleri Vedat Türkali'nin 1944 - yazdığı şiirdir.

Üniversitede tanıştığı ressam Sevim Akın ile evli ve bu evlilikten Eylül Türkü (d. 1995) isimli bir kız babasıdır.