Son dakika haberi... Ünlü işinsanı Can Atay eşi Polen Atay'ın iddialarına cevap verdi: İftira atıyor

Atay, eşi Polen Atay’ın şiddet iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Polen Atay, haziran ayında evde intihar girişiminde bulundu. Onu evde bilinci kapalı şekilde buldum. Benim ve sitenin güvenlik görevlilerinin yardımıyla hayata döndürdük. Önce beden sağlığı için Acıbadem Hastanesi’nde, devamında ruh sağlığı tedavisi için Fransız Lape Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Tüm bu süreçte her zaman olduğu gibi kendisi ile sevgi dolu iletişimimiz devam etmiştir. Kendisine ve dolayısıyla bana bu şekilde zarar vermesini önlemek için avukatım aracılığıyla tedbir kararı aldırdım. İnsanın zarar vermek istediğine karşı koruma tedbiri aldırması akla sığmaz bir durumdur” dedi.

POLEN ATAY’IN SÖZLERİ İFADEDEN

Öte yandan Hürriyet’in 3. sayfasında dün yayınlanan ‘Beni ölüme terk etti’ başlıklı haberde, eşiyle ilgili suçlamalarda bulunan Polen Atay’ın muhabirimize konuşmuş gibi ‘Polen Atay şunları söyledi’ diye verilen sözler tamamen polise verdiği ifadesinden alınmıştır. Polen Atay muhabirimize ayrıca açıklamada bulunmamıştır.