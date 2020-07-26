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Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 26.07.2020 - 07:53,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Ünlü işinsanı Can Atay eşi Polen Atay'ın iddialarına cevap verdi: İftira atıyor

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Son dakika haberi... Ünlü işinsanı Can Atay eşi Polen Atay'ın iddialarına cevap verdi: İftira atıyor
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Yüksek mimar Polen Atay’ın kendisine şiddet uyguladığı ve en son olayda kendisini ölüme terk ettiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu işinsanı Can Atay, “İddialar tamamen asılsızdır. Polen Atay, inanılmaz ithamlarla şikâyetçi olmuştur. Ben ve ailem içine düştüğümüz senaryoda hayretler içindeyiz. Biz de Polen Atay hakkında iftira suçundan şikâyetçi olduk” dedi.

Atay, eşi Polen Atay’ın şiddet iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Polen Atay, haziran ayında evde intihar girişiminde bulundu. Onu evde bilinci kapalı şekilde buldum. Benim ve sitenin güvenlik görevlilerinin yardımıyla hayata döndürdük. Önce beden sağlığı için Acıbadem Hastanesi’nde, devamında ruh sağlığı tedavisi için Fransız Lape Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Tüm bu süreçte her zaman olduğu gibi kendisi ile sevgi dolu iletişimimiz devam etmiştir. Kendisine ve dolayısıyla bana bu şekilde zarar vermesini önlemek için avukatım aracılığıyla tedbir kararı aldırdım. İnsanın zarar vermek istediğine karşı koruma tedbiri aldırması akla sığmaz bir durumdur” dedi.

POLEN ATAY’IN SÖZLERİ İFADEDEN

Öte yandan Hürriyet’in 3. sayfasında dün yayınlanan ‘Beni ölüme terk etti’ başlıklı haberde, eşiyle ilgili suçlamalarda bulunan Polen Atay’ın muhabirimize konuşmuş gibi ‘Polen Atay şunları söyledi’ diye verilen sözler tamamen polise verdiği ifadesinden alınmıştır. Polen Atay muhabirimize ayrıca açıklamada bulunmamıştır.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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