Son dakika haberi: Ünlü iş insanı Özer Sezer Susesi, oğlunun düğününde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Önceki gece İstanbul'da bir otelde oğlu Anıl Susesi'nin Fatma Girik'in yeğeni Ecem Fatma Girik ile evlendiren Özer Sezer Susesi düğünden kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Özer Sezer Susesi'nin nikah töreninin hemen ardından kalp krizi geçirmesi üzerine düğün sona erdirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Susesi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN...

Özer Sezer Susesi için bugün sabah 09.30'da ilk olarak İstanbul Florya Camii'nde helallik alınacak, cenaze ardından Edirne’ye getirilecek. Özer Sezer Susesi için Eski Camii’de öğle namazında cenaze töreni düzenlenecek. Susesi, cenaze töreninden sonra Edirne Yeniimaret Bademlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.









SON 24 SAATTE YAŞANANLAR