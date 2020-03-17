Son dakika haberi: Ünlü iÅŸ adamÄ± Mubariz Mansimov GurbanoÄŸlu FETÖ'den tutuklandÄ±
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Forbes dergisinin â€˜dÃ¼nyanÄ±n en zengin 500 iÅŸ insanÄ±â€™ listesinde yer alan Palmali Grubuâ€™nun kurucusu Mubariz Mansimov GurbanoÄŸlu tutuklandÄ±.
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapmasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Azeri iÅŸ insanÄ± MÃ¼bariz Mansimov GurbanoÄŸlu tutuklandÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar SoruÅŸturma BÃ¼rosunca, baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan MÃ¼bariz Mansimov GurbanoÄŸlu ve iÅŸ yÃ¶neticisi Nuray Nurcihan Perker dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na sevk edildi.Â
GurbanoÄŸlu ve Perker,Â savcÄ±lÄ±k ifadelerinin ardÄ±ndan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler.Â MÃ¼bariz Mansimov GurbanoÄŸlu tutuklanÄ±rken Perker 'adli kontrol' kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
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