Son dakika haberi: Üniversiteler için ‘fuhuş evleri’ demişti... Prof. Dr. Sofuoğlu için savcılık harekete geçti

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, katıldığı bir televizyon programında görev yaptığı Sakarya Üniversitesi’ni de örnek göstererek, "Neredeyse fuhuş evleri" benzetmesinde bulundu.



Sofuoğlu’nun sözleri tepki toplarken, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından yaptığı açılamada, "Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversiteler hakkında tepki toplayan açıklamalar yapan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.



İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: ÜNİVERSİTELERİMİZİN YANINDA DURACAĞIZ



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hayatının büyük bir bölümü üniversitede geçmiş bir öğrenci, bir hoca olarak bu saldırgan ve hadsiz tutum karşısında bilimin, ilmin, üniversitelerimizin ve üniversitelilerimizin yanında durmaya devam edeceğimizi açık ve net bir biçimde vurgulamak istiyorum. Takipçisi olacağız" dedi.

Hayatının büyük bir bölümü üniversitede geçmiş bir öğrenci, bir hoca olarak bu saldırgan ve hadsiz tutum karşısında bilimin, ilmin, üniversitelerimizin ve üniversitelilerimizin yanında durmaya devam edeceğimizi açık ve net bir biçimde vurgulamak istiyorum.

Takipçisi olacağız. pic.twitter.com/YHPquW2KUX — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 17, 2020



YÖK BAŞKANI SARAÇ'TAN TEPKİ



YÖK Başkanı Saraç, "Üniversitelerin zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekanlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadeler kullanılması asla kabul edilemez." dedi.