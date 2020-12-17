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Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 17:25 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Üniversiteler için ‘fuhuş evleri’ demişti... Prof. Dr. Sofuoğlu için savcılık harekete geçti

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Son dakika haberi: Üniversiteler için ‘fuhuş evleri’ demişti... Prof. Dr. Sofuoğlu için savcılık harekete geçti
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Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, katıldığı bir televizyon programında görev yaptığı Sakarya Üniversitesi’ni de örnek göstererek, "Neredeyse fuhuş evleri" benzetmesinde bulundu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversiteler hakkında skandal sözler söyleyen Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı. Öte yandan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hayatının büyük bir bölümü üniversitede geçmiş bir öğrenci, bir hoca olarak bu saldırgan ve hadsiz tutum karşısında bilimin, ilmin, üniversitelerimizin ve üniversitelilerimizin yanında durmaya devam edeceğimizi açık ve net bir biçimde vurgulamak istiyorum. Takipçisi olacağız" dedi.

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, katıldığı bir televizyon programında görev yaptığı Sakarya Üniversitesi’ni de örnek göstererek, "Neredeyse fuhuş evleri" benzetmesinde bulundu.

Sofuoğlu’nun sözleri tepki toplarken, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından yaptığı açılamada, "Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversiteler hakkında tepki toplayan açıklamalar yapan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: ÜNİVERSİTELERİMİZİN YANINDA DURACAĞIZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hayatının büyük bir bölümü üniversitede geçmiş bir öğrenci, bir hoca olarak bu saldırgan ve hadsiz tutum karşısında bilimin, ilmin, üniversitelerimizin ve üniversitelilerimizin yanında durmaya devam edeceğimizi açık ve net bir biçimde vurgulamak istiyorum. Takipçisi olacağız" dedi.


YÖK BAŞKANI SARAÇ'TAN TEPKİ

YÖK Başkanı Saraç, "Üniversitelerin zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekanlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadeler kullanılması asla kabul edilemez." dedi.

Üniversiteler için fuhuş evleri dedi... Tepkiler art arda geldi Rektör Savaşan Hürriyete konuştu
Üniversiteler için 'fuhuş evleri' dedi... Tepkiler art arda geldi! Rektör Savaşan Hürriyet'e konuştu
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