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DHA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 18:27,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Ümraniye'de iş yerinde patlama

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Ümraniye’de iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Patlama saat 17.30 sıralarında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre demir doğrama atölyesinde kazan patladı. Bu sırada iş yerindeki bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

Son dakika haberi: Ümraniyede iş yerinde patlama

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