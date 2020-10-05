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Ramazan EĞRİ/Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 05.10.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ümraniye TEM Bağlantı yolunda feci kaza

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Son dakika haberi: Ümraniye TEM Bağlantı yolunda feci kaza
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İstanbul Ümraniye TEM Bağlantı yolunda kaza yapan iki araçtan birisi alev alev yandı. Yanan aracı yoldan geçen bir sürücü cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Kazada yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı. 

İstanbul Ümraniye TEM Bağlantı yolunda kaza yapan iki araçtan birisi alev alev yandı. Yanan aracı yoldan geçen bir sürücü cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Kazada yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı. 

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