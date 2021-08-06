Son dakika haberi: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun’un gözaltına alınması sonrası ‘@umitcanuygun_’ sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir."

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