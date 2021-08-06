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Gündem
DHA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 21:11 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı

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Son dakika haberi: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası sosyal medyadan devleti kötüleyen paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun'un gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun’un gözaltına alınması sonrası ‘@umitcanuygun_’ sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir."

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