Son dakika haberi: Üç Bakan'dan corona virüs açıklaması

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bilim kurulumuzda alınacak tedbirleri masaya yatırdık.

Sabah 2. vakayı paylaştık. 'Kesin olarak bekleniyordu' diyemeyiz ama hastamızın çevresini en başta gözetim altına almıştık. Yeni vaka bu çemberin içinde yer almaktadır. Bu iki vakanın belli bir sınır içinde çıktığını belirtmek istiyorum.

Mücadelemizin bir üstünlüğü var. Mevcut tabloda yayılımın olası sınırlarını biliyoruz. Olayın Türkiye’deki seyri diğer ülkelere göre avantaj göstermektedir.

Dün 5 saat süren bir toplantı yaptık. Bu kapsamı çok geniş tutulmuş bir toplantıydı katılımcı sayısı 40’ın üzerindeydi. İleriye dönük pek çok tedbir konuşuldu.

YENİ TEDBİRLER

Yeni tedbirleri paylaşmak istiyorum; Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Mesai, saatleri dışında 1 kişiye izin verilecek.

İlaçlarını alan hastalarımızın ilaçlarını doğrudan alabilmelerini Aile Bakanlığımızla görüşüldü. Bir iki gün için bakanlığımız bir yaklaşımı deveye sokacak.

Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne çıkacak.

Mart ve nisan aylarındaki etkinlikleri ertelemiş oluyoruz.

Birinci elden yönlendirmeyi yapan bir danışma hattı önümüzdeki bir iki gün içinde devreye girecek. SABİM corona virüs danışma hattı kurmaya çalışıyoruz.

İlk orta ve liselerin 1 hafta tatil edilmesine karar verildiğini biliyorsunuz. 23 Mart itibarıyla da uzaktan eğitim kullanılacak. Üniversitelerimiz 3 hafta tatil. Spor müsabakaları da seyircisiz oynanacak. Kamu görevlilerin zorunlu olmadıkça yurt dışı seyahatleri yapmamalarını içeren bir genelge de yayınlandı. Sağlık kuruluşlarına gitmeden yurt dışından gelen çalışanların 14 gün idari izinli sayacak bir karar çıkmış oldu. Vatandaşların kesinlikle yurt dışına çıkmamasını istiyoruz.

Yurt dışında olanların ise dönmek için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Kendilerini bulundukları yerde koruma altına almalarını öneriyoruz.

Belli ülkelere seyahat yasağı getirmişti. Şimdi ülkeye daha dün yapılan toplantıda karar 9 ülkeye daha, verilen hangi ülkelerin olması gerektiğini bugün şekillendiği bir yasağı özellikle buradan söylemek istiyorum.

Önümüzdeki günlerde gelişmeleri görerek alınacak kararları gündeme taşımız oluruz. Bununla ilgili detayları sayın Ulaştırma Bakanımız paylaşacak.

VAKA SAYISI 5'E ÇIKTI

3 yeni daha tanı koyduğumuzu söylemek istiyorum. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı.

Sağlığımız için bazı özgürlüklerden bir süreliğine vazgeçeceğiz. Yurt dışına çıkmayacağız kalabalık ortamlara karışmayacağız. ABD 54 ülkeye seyahat kısıtlaması koyarken Türkiye risk listesinde yok. Türkiye güven telkin eden ülkelerden biri. 82 milyon vatandaşımızı küresel salgından uzak tuttuk. Mücadelemizin ikinci aşamasındayız.

Virüsün yayılmasını engellemek için çalışacağız. Halkımız devletimizi güven duymalı. 4-5 haftanın çok önemli olduğunu ve bu dönemde tedbirlere sarılmak zorunda olduğumuzu söylemek istiyorum.

Tedbir alır yayılmayı önlersek hayat normale döner. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar. Korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Hayat devam ediyor. Tüm tedbirleri alarak güvenle yolumuza devam edeceğiz.

CEZAEVLERİNDEKİ GÖRÜŞLER 2 HAFTA ERTELENDİ



Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle;



Adalet Bakanlığımıza bağlı kurumlardaki tedbirleri ve önerileri sizlerle paylaşacağız.

Ceza infaz kuruma girmeden önce alınan ilk raporla birlikte hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumuna alınmaması tedavisi yapıldıktan sonra alınmasıyla ilgili bir karar söz konusu.

Sağlık raporu bulunanların da belli bir alana alınması kararlaştırılmıştır.

Açık ve kapalı cezaevlerindeki görüşlerin 2 hafta ertelenmesi kararlaştırılmıştır.

Açık cezaevinde kalanların izinleri ertelenmiştir.

Duruşma ve diğer adli yargı süreçlerinin ivedi olmayanların adli personelimizin takdirine sunulması kararlaştırılmıştır. Gözden geçirilerek ertelenmesi bir öneri olarak ortaya çıkmıştır.