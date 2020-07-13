Son dakika haberi: Tuzla'da korkutan gemi yangını

Yangın, saat 18.30 sıralarında Tuzla Aydıntepe Mahallesi’nde bulunan bir tersanede bakım için demirleyen 117 metre uzunluğundaki Panama bandıralı "Pan Navigator" adlı kuru yük gemisinde çıktı. Geminin mutfak kısmında kaynak yapılırken çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine OSB, Pendik, Kartal, Tuzla, Orhanlı müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Çalışmalar yetersiz kalınca olay yerine köpük kulesi istendi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken gemide hasar meydana geldi.