Son dakika haberi: Tutuklu doktor anlattı... Kübra Boyraz'ın hayatı böyle karardı

Tutuklu Dr. Öner Özsoyeri, ifadesinde şunları anlattı: “Ben Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Medikal Estetik sertifikası sahibiyim. Ben Kübra Hanım’a hiçbir işlem yapmadım. Erdal Doğru benim patronum olur. İzmir’deki işyerinin Beylikdüzü’nde bir şubesini açtı. Ben de buraya çalışmak için gittim. Ömer E., Melih diye tanınan telefon görüşmelerini yapıp bağlantı kurup müşteri bulan kişidir. Bülent B., bizim ayak işlerimizi yapan şoförlük yapan, elektrik su faturalarını yatıran ve bunun gibi işleri yapan kişidir. Doğru’nun vergi borçları nedeniyle işyeri ile ilgili ihtiyaçları karşılaması için ona yaptırmıştı.

‘TANSİYONUM DÜŞTÜ’

Kübra Hanım, ilk etapta 7 Temmuz’da geldi ve ilk görüşmeyi ben yaptım. Kalça dolgusu yaptırmak istediğini söyledi. Ben ilk işlemi yaptım. Hiçbir sorun olmadan da kendisi gitti. Sonra 19 Eylül’de tekrar randevu verilmiş. Boyun fıtığı olduğum için kendisine işlem yapamayacağımı söyledim. O da ‘Tamam problem değil, yarın gelirim’ dedi ama, Erdal Doğru bana ‘Ben yaparım’ dedi. Daha sonra Erdal Bey ve Kübra Hanım odaya girdiler. O arada kapı çaldı, Bülent Bey geldi. Biz koridorda yürürken ‘Ah’ diye bir ses duyduk. Erdal Bey’in elinde enjektör vardı. Kübra Hanım odadan çıkarak salona geldi. Biraz oturdu, sonra ‘Benim tansiyonum düştü’ dedi. Kendisine ayran verdik, belki kan şekeri düşmüş olabileceğini düşündüğümden, lokum verdik. Balkona çıktık, biraz sohbet ettik. Sonra ‘Benim tansiyonum bayağı düşmüş sanırım’ dedi. Ben de ‘Sizi hastaneye götürelim’ dedim. Ancak kendisi hiçbir şekilde bunu kabul etmedi. Kübra Hanım, ‘Hastaneye gidersem annem bana kızar’ dedi. Sonra biz de ‘Sizi evinize bırakalım’ dedik. Sonra Erdal Bey, Kadriye Hanım, Ömer Bey ve Bülent Bey ile Erdal Bey’in arabasıyla Kübra Hanım’ı evine götürdük.

Erdal Doğru

‘DOKTORLUĞA ÖZENİYOR’

Mesleğimle ilgili hiçbir kusurum yanlış bir işlemim yoktur. Ancak Erdal Bey’in yapmış olduğu kusurlu işler dolayısıyla hakkında birçok dava bulunmaktadır. L.Ş., A.Y. ve halen süren R.H. isimli kişilerle ilgili davası var. Erdal Doğru ilkokul mezunudur tıbbi müdahale yapma yetkisi yoktur. Ancak buna rağmen kendisi doktorluğa özenmektedir, birçok tıbbi müdahalede bulunmuştur. O gün ben Kübra Hanım’a tıbbi müdahalede bulunmasına müsaade ettim çünkü ben onun yanında çalışıyorum. Kendisi benim patronumdur. İtiraz etmiş olsam beni işten kovardı. Ben hekimim benim anatomi bilgim var. Böyle bir olaya ben neden olamam. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Kübra Boyraz memleketi Malatya’da toprağa verilirken, savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, güzellik merkezinin yetkilisi 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyede sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan estetik merkezinin yetkilisi Erdal Doğru İstanbul’da tutuklandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Dr. Öner Özsoyeri ise Emniyet’e giderek teslim oldu. Özsoyeri de sevk edildiği adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.