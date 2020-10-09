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Haber Giriş: 09.10.2020 - 19:49 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Türkiye'den yeni Navtex ilanı!

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Son dakika haberi... Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 9 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX ilan edildi.

Son dakika haberi...  İlana göre, geminin görevi 10 Ekim'den 9 Kasım'a kadar sürecek.  Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

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