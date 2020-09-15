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Son dakika haberi: Türkiye'den yeni Navtex ilanı! 12 Ekim'e kadar uzatıldı
Son dakika haberine göre; Akdeniz'de faaliyetlerini yürüten Yavuz Sondaj Gemisi'nin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı.
Son dakika haberi... Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı. Akdeniz'de faaliyetlerini yürüten Yavuz Sondaj Gemisi'nin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı.
Son dakika: NAVTEX ilanı için Yunanistan'ın tepkisine Türkiye'den açıklama! NAVTEX nedir?NAVTEX ilanı sonrası Meis ve Rodos adaları arasındaki bölgede gerçekleşecek olan sismik araştırmaya karşı çıkan Yunanistan, alanın Türkiye'nin kıta sahanlığı dışında olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, Oruç Reis gemisinin araştırma yapacağı alanın, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere bildirdiği kıta sahanlığı içerisinde olduğu ifade edildi. İşte, NAVTEX ilanı hakkında son gelişmeler ve NAVTEX nedir sorusunun cevabı
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