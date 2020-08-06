Son dakika haberi: Türkiye'den sözde anlaşmaya sert tepkiler: Yok hükmündedir

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında, deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının imzalanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır. Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır. Sözde sınırlandırılan alan, Birleşmiş Milletler’e de bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde yer almaktadır. 2003 yılında GKRY ile imzaladığı anlaşma ile 11.500 kilometre kareden vazgeçen Mısır, Yunanistan’la bugün imzaladığı bu sözde anlaşma ile de, yine deniz yetki alanı kaybına uğramaktadır. Bu anlaşmayla Libya’nın hakları da gaspedilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin, sözkonusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri’nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur" denildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

AB tarafında bir hayal kırıklığı oldu. Önce Mısır Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Daha sonra verilen koordinatlara baktık. Henüz anlaşmanın metnini görmedik. Ama koordinatlardan kolayca görüyoruz ki, bu anlaşma, Hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığı ve haklarını ihlal ediyor. Daha önce Birleşmiş Milletlere bildirdiğimiz gibi böyle bir anlaşma bizim için yok hükmündedir. Bu noktaya gelmemizin sebebi Yunanistan'ın Rum Kesimi'nin Mısır ve İsrail gibi ülkelerle Türkiye'yi yok sayarak adımlar atmasıdır. Biz de hem kendimiz için hem de Kıbrıs Türk halklarının haklarını korumak için net somut adımlar attık. Sahada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Bu anlaşma yok hükmündedir. Bunu sahada da masada da göstermeye devam edeceğiz, hem bunlara hem dünyaya.

Türkiye kendi kıta sahanlığı içinde ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarını kararlı bir şekilde korumaya devam edecektir. Bu tarz iş birlikleri bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse bizim haklarımızı gasp edemez.