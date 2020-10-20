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Son dakika haberi: Türkiye'den 2 ayrı NAVTEX ilanı
Son dakika haberine göre, Türkiye, Ege Denizi'nde yeni Navtex yayınladı. Semadirek, Limni ve Bozbaba Adaları'nın Lozan Barış Antlaşmasıyla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.
Son dakika haberi... Türkiye, Ege Denizi'nde yeni NAVTEX yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının, 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunduSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimde yeni sınıfların eğitime başlayacağını belirterek, "Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Uzaktan eğitimin sürdüğü sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz" dedi. Erdoğan, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili olarak ise "Yerli aşılarda insan üzerinde denemelere 2 hafta içinde ulaşılacağı görülüyor" ifadelerini kullandı
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