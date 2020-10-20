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Haber Giriş: 20.10.2020 - 23:25 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Türkiye'den 2 ayrı NAVTEX ilanı

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Son dakika haberi: Türkiye'den 2 ayrı NAVTEX ilanı
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Son dakika haberine göre, Türkiye, Ege Denizi'nde yeni Navtex yayınladı. Semadirek, Limni ve Bozbaba Adaları'nın Lozan Barış Antlaşmasıyla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.

Son dakika haberi... Türkiye, Ege Denizi'nde yeni NAVTEX yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının, 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.


Son dakika haberi: Türkiyeden 2 ayrı NAVTEX ilanı

Son dakika haberi: Türkiyeden 2 ayrı NAVTEX ilanı

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