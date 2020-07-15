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Haber Giriş: 15.07.2020 - 22:40,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Türkiye'de ilk kez gerçekleşti! 200 drone ile 15 Temmuz gösterisi

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Son dakika haberi... Türkiye'de ilk kez gerçekleşti! 200 drone ile 15 Temmuz gösterisi
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Son dakika haberine göre, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Kuleli duvarlarında üç boyutlu ışık gösterisi ve İstanbul Boğazı’nda Türkiye’de ilk kez 200 İHA ile “15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirildi.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz temasıyla, Kuleli yerleşkesinde video haritalama (mapping) ve drone gösterisi gerçekleştirildi.

Son dakika haberi... Türkiyede ilk kez gerçekleşti 200 drone ile 15 Temmuz gösterisi

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