Son dakika haberi... Bakan Koca Twitter hesabÄ±ndan, TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'nu paylaÅŸtÄ±. Tabloya gÃ¶re, toplam test sayÄ±sÄ± 76 bin 981, toplam vaka sayÄ±sÄ± 10 bin 827, toplam vefat sayÄ±sÄ± 168, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 725, toplam entÃ¼be hasta sayÄ±sÄ± 523, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 162 oldu. BugÃ¼nkÃ¼ test sayÄ±sÄ± 11 bin 535, vaka sayÄ±sÄ± 1610, vefat sayÄ±sÄ± ise 37 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

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CORONA VÄ°RÃœS SALGININDA SON 24 SAAT



Yeni tip koronavirÃ¼s ile ilgili son 24 saatte yaÅŸanan geliÅŸmeleri sizler iÃ§in derledik.

KORONADA YENÄ° BELÄ°RTÄ°!

Amerikan Oftalmoloji Akademisi, yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu araÅŸtÄ±rmalar sonucunda koronavirÃ¼sÃ¼n ÅŸimdiye kadar aÃ§Ä±klanmayan bir belirtisinin daha keÅŸfedildiÄŸini duyurdu. Akademi, pembe gÃ¶z olarak tarif edilen konjoktivitin de semptomlar arasÄ±nda dikkate alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini belirtti. AraÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, ABDâ€™de COVID-19 teÅŸhisi konuÅŸan her 30 hastadan 1â€™inde konjonktivit gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi. ABDâ€™li doktorlar, Ã‡inâ€™deki birÃ§ok hastaneden toplanan saÄŸlÄ±k verilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± baÅŸka Ã§alÄ±ÅŸmalara da dikkat Ã§ekerek, bu araÅŸtÄ±rmada 1099 koronavirÃ¼s hastasÄ±nÄ±n 19â€™unda konjonktivit tespit edildiÄŸini belirtti.

DÄ°ÄžER BELÄ°RTÄ°LER DE VARSA DÄ°KKAT

Konjoktivit, gÃ¶z akÄ±nÄ± Ã¶rten ÅŸeffaf dokunun ve gÃ¶z kapaklarÄ±nÄ±n iÃ§inin iltihaplanmasÄ± olarak tarif ediliyor. Uzmanlar konjonktiviti olan kiÅŸilerin aynÄ± zamanda ateÅŸ ve solunum zorluÄŸu yaÅŸamalarÄ± halinde, COVID-19 ÅŸÃ¼phesi nedeniyle saÄŸlÄ±k kurumlarÄ±na baÅŸvurmalarÄ± konusunda uyardÄ±.

Ä°RAN'DA 3 GÃœNLÃœK BEBEKTE TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

TÃ¼rbetcam TÄ±p Bilimleri FakÃ¼ltesi DekanÄ± DR. Muhammed Efkar, Ä°ranâ€™Ä±n resmi haber ajansÄ± Ä°RNAâ€™ya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bebeÄŸin annesinde koronavirÃ¼s belirtisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. AynÄ± ilin GÃ¼nabad ilÃ§esinde de 35 gÃ¼nlÃ¼k bir bebekte koronavirÃ¼s tespit edilmiÅŸti.

KORONAVÄ°RÃœS HASTASI Ä°KÄ° BEBEK Ä°YÄ°LEÅžTÄ°

Ã–te yandan, Gilan ili Tip Ãœniversitesi RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Hasan Miri, biri 4, diÄŸeri 14 gÃ¼nlÃ¼k iken koronavirÃ¼s testi konulan iki bebeÄŸin yapÄ±lan tedavilerin ardÄ±ndan iyileÅŸtiÄŸini duyurdu. Ä°ranlÄ± doktor, bebeklerden birinin koronavirÃ¼s hastasÄ±yla temas yoluyla hastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

CORONA VÄ°RÃœSÃœ NEDÄ°R?

KoronavirÃ¼sler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniÅŸ bir virÃ¼s ailesidir. BazÄ±larÄ± insanlarÄ± enfekte eder ve soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan, Orta DoÄŸu Solunum Sendromu (MERS) ve Åžiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalÄ±klara neden olduÄŸu bilinmektedir.

BELÄ°RTÄ°LERÄ° NELERDÄ°R?

COVID-19'un en yaygÄ±n semptomlarÄ± ateÅŸ, yorgunluk ve kuru Ã¶ksÃ¼rÃ¼ktÃ¼r. BazÄ± hastalarda aÄŸrÄ± ve sÄ±zÄ±, burun tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±, burun akÄ±ntÄ±sÄ±, boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ± veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaÅŸ yavaÅŸ baÅŸlar. BazÄ± insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom gÃ¶rÃ¼lmez ve kendilerini kÃ¶tÃ¼ hissetmezler. Ã‡oÄŸu insan (yaklaÅŸÄ±k% 80) Ã¶zel tedaviye ihtiyaÃ§ duymadan iyileÅŸir. COVID-19 virÃ¼sÃ¼nÃ¼ alan her 6 kiÅŸiden yaklaÅŸÄ±k 1'i aÄŸÄ±r hastalanmakta ve nefes almakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekmektedir. YaÅŸlÄ± insanlar ve yÃ¼ksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tÄ±bbi sorunlarÄ± olanlarÄ±n ciddi hastalÄ±k geliÅŸtirme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± daha yÃ¼ksektir. HastalÄ±ÄŸa yakalanan insanlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k % 2'si Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. AteÅŸ, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve nefes almada zorluk Ã§eken insanlar mutlaka tÄ±bbi yardÄ±m almalÄ±dÄ±r.

CORONA VÄ°RÃœSÃœ NASIL BULAÅžIR?

COVID-19 virÃ¼sÃ¼ kiÅŸiden kiÅŸiye, hasta bir kiÅŸi tarafÄ±ndan Ã¶ksÃ¼rme, hapÅŸÄ±rma veya solunum esnasÄ±nda havaya atÄ±lan kÃ¼Ã§Ã¼k damlacÄ±klar yoluyla bulaÅŸÄ±r. Hasta kiÅŸinin yakÄ±nÄ±nda bulunan diÄŸer kiÅŸiler havadaki damlacÄ±klarÄ± soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacÄ±klarÄ±n etraftaki nesnelere ve yÃ¼zeylere dÃ¼ÅŸmesi ve insanlarÄ±n buralara temas etmiÅŸ kirli elleriyle gÃ¶zlerine, burunlarÄ±na veya aÄŸÄ±zlarÄ±na dokunmasÄ±yla da COVID-19â€™a yakalanmalarÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.Â Bu yÃ¼zden hasta olan bir kiÅŸiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sÄ±k sÄ±k yÄ±kamak Ã§ok Ã¶nemlidir. DSÃ–, COVID-19'un yayÄ±lma yollarÄ± konusunda devam eden araÅŸtÄ±rmalarÄ± deÄŸerlendirmekte ve gÃ¼ncellenmiÅŸ bulgularÄ± paylaÅŸmaktadÄ±r.

CORONA VÄ°RÃœSÃœNDEN NASIL KORUNURUZ?

MÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar yurtdÄ±ÅŸÄ±na yolculuk yapÄ±lmamasÄ± Ã¶nerilmektedir.Â YurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±n zorunlu olduÄŸu durumlarda aÅŸaÄŸÄ±daki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarÄ±nÄ±n genel bulaÅŸma riskini azaltmak iÃ§in Ã¶nerilen temel ilkeler Yeni KoronavirÃ¼s (COVID-19) iÃ§in de geÃ§erlidir. Bunlar;

El temizliÄŸine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yÄ±kanmalÄ±, sabun ve suyun olmadÄ±ÄŸÄ± durumlarda alkol bazlÄ± el antiseptiÄŸi kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r. Antiseptik veya antibakteriyel iÃ§eren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Eller yÄ±kanmadan aÄŸÄ±z, burun ve gÃ¶zlerle temas edilmemelidir.

Hasta insanlarla temastan kaÃ§Ä±nmalÄ±dÄ±r (mÃ¼mkÃ¼n ise en az 1 m uzakta bulunulmalÄ±).

Ã–zellikle hasta insanlarla veya Ã§evreleriyle doÄŸrudan temas ettikten sonra eller sÄ±k sÄ±k temizlenmelidir

HastalarÄ±n yoÄŸun olarak bulunmasÄ± nedeniyle mÃ¼mkÃ¼n ise saÄŸlÄ±k merkezlerine gidilmemeli, saÄŸlÄ±k kuruluÅŸuna gidilmesi gereken durumlarda diÄŸer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

Ã–ksÃ¼rme veya hapÅŸÄ±rma sÄ±rasÄ±nda burun ve aÄŸÄ±z tek kullanÄ±mlÄ±k kaÄŸÄ±t mendil ile Ã¶rtÃ¼lmeli, kaÄŸÄ±t mendilin bulunmadÄ±ÄŸÄ± durumlarda ise dirsek iÃ§i kullanÄ±lmalÄ±, mÃ¼mkÃ¼nse kalabalÄ±k yerlere girilmemeli, eÄŸer girmek zorunda kalÄ±nÄ±yorsa aÄŸÄ±z ve burun kapatÄ±lmalÄ±, tÄ±bbi maske kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Ã‡iÄŸ veya az piÅŸmiÅŸ hayvan Ã¼rÃ¼nleri yemekten kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±dÄ±r. Ä°yi piÅŸmiÅŸ yiyecekler tercih edilmelidir.

Ã‡iftlikler, canlÄ± hayvan pazarlarÄ± ve hayvanlarÄ±n kesilebileceÄŸi alanlar gibi genel enfeksiyonlar aÃ§Ä±sÄ±ndan yÃ¼ksek riskli alanlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Seyahat sonrasÄ± 14 gÃ¼n iÃ§inde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takÄ±larak en yakÄ±n saÄŸlÄ±k kuruluÅŸuna baÅŸvurulmalÄ±, doktora seyahat Ã¶ykÃ¼sÃ¼ hakkÄ±nda bilgi verilmelidir.

CORONA VÄ°RÃœSÃœ Ä°LE COVÄ°D 19 ARASINDAKÄ° FARK NEDÄ°R?

COVID-19, en son keÅŸfedilen koronavirÃ¼sÃ¼n neden olduÄŸu bulaÅŸÄ±cÄ± bir hastalÄ±ktÄ±r. Bu yeni virÃ¼s ve hastalÄ±k, AralÄ±k 2019'da Ã‡in'in Wuhan kentinde salgÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan Ã¶nce bilinmiyordu.