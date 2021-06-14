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AA
Haber Giriş: 14.06.2021 - 19:35 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Türkiye'de aşılamada son rakamlar belli oldu! Son 24 saatte 781 bin kişi aşı yaptırdı

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Son dakika haberi: Türkiye'de aşılamada son rakamlar belli oldu! Son 24 saatte 781 bin kişi aşı yaptırdı

Son dakika haberi... Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı. Birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.30 itibarıyla 34 milyon 493 bin 508'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 19.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 727 bin 627, ikinci doz aşı 13 milyon 765 bin 881 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 34 milyon 493 bin 508 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 781 bin 351 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 663 bin 821, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 248 bin 63 olmak üzere toplam 5 milyon 911 bin 884, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 763 bin 269, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 155 bin 814 olmak üzere toplam 2 milyon 919 bin 83, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 407 bin 543, ikinci doz aşı sayısı 944 bin 439 olmak üzere toplam 2 milyon 351 bin 982 doz olarak kayıtlara geçti.

Son dakika haberi: Türkiyede aşılamada son rakamlar belli oldu Son 24 saatte 781 bin kişi aşı yaptırdı

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