Son dakika haberi: Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatından ilk görüntüler

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Hava kuvvetleriyle başlayan tatbikatta iki ülkeden askeri uçak ve helikopterler yer alıyor. Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek tatbikat 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da yapılacak. Tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.



ORTAK TATBİKATTAN İLK GÖRÜNTÜLER



Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatından ilk görüntüleri Twitter üzerinden paylaştı.



MSB'nin paylaşımı şöyle:



Azerbaycan-Türkiye Fiilî Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan’da eş zamanlı olarak, Türkiye’den Kara Havacılık Unsurlarının da katılımıyla devam ediyor.



