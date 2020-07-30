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Haber Giriş: 30.07.2020 - 12:14,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatından ilk görüntüler

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Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetleri, Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikata başladı. Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatından ilk görüntüleri Twitter üzerinden paylaştı.

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  • Türkiye ve Azerbaycan, ortak tatbikatından ilk görüntüler
  • Türkiye ve Azerbaycan, ortak tatbikatından ilk görüntüler
  • Türkiye ve Azerbaycan, ortak tatbikatından ilk görüntüler
  • Türkiye ve Azerbaycan, ortak tatbikatından ilk görüntüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hava kuvvetleriyle başlayan tatbikatta iki ülkeden askeri uçak ve helikopterler yer alıyor. Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek tatbikat 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da yapılacak. Tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

ORTAK TATBİKATTAN İLK GÖRÜNTÜLER

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatından ilk görüntüleri Twitter üzerinden paylaştı.

MSB'nin paylaşımı şöyle:

Azerbaycan-Türkiye Fiilî Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan’da eş zamanlı olarak, Türkiye’den Kara Havacılık Unsurlarının da katılımıyla devam ediyor.

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