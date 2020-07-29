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DHA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 14:47,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de ortak tatbikat

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Son dakika haberi: Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de ortak tatbikat
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MSB, ''Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi.'' açıklamasında bulundu.

MSB, ''Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi.'' açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi: Türkiye ve ABDden Akdenizde ortak tatbikat



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