Son dakika haberi: Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de ortak tatbikat
MSB, ''Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi.'' açıklamasında bulundu.
MSB, ''Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi.'' açıklamasında bulundu.
Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli 🇹🇷 TCG KEMALREİS ile 🇺🇸 ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/IaMJiS1psL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2020
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle