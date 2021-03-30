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Haber Giriş: 30.03.2021 - 21:17 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Türkiye vaka haritası güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir...

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Son dakika haberi: Türkiye vaka haritası güncellendi! İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika haberine göre Türkiye'de illere göre haftalık vaka haritası güncellendi. Vaka sayıları İstanbul'da 100 binde 401.62, Ankara'da 184.29, İzmir'de 156.48 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayısının en yüksek olduğu şehir 586.84 ile Samsun olurken, 'mavi' kategoride yer alan Şırnak, 13.57 ile vaka sayısının en az olduğu il olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası Türkiye'nin corona virüsü (koronavirüs) risk haritasını yayınlamıştı. Buna göre; 58 şehir çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoride yer almıştı.

Bugün Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. 100 bin üzerinden 20-26 Mart arasındaki vakaların aktarıldığı harita, durumun vahametini gözler önüne serdi.

SAMSUN YİNE ZİRVEDE

İstanbul'da vaka sayısı 100 binde 401.62, Ankara 184,29, İzmir 156.48 olarak tespit edildi.

Türkiye'de vaka sayısının oransal olarak en yüksek olduğu şehir 586.84 ile Samsun oldu.

Türkiye'de düşük riskli 'mavi' kategoride yer alan tek kent olan Şırnak'ta ise 100 binde vaka sayısı 13.57 oldu.

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'u 100 binde 400.65 vaka ile Yalova izledi. Çanakkale 348.81, Balıkesir 344.84 olarak tespit edildi.

EN ÇOK VE EN AZ VAKA GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Son dakika haberi: Türkiye vaka haritası güncellendi İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika haberi: Türkiye vaka haritası güncellendi İstanbul, Ankara, İzmir...

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