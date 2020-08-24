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Haber Giriş: 24.08.2020 - 18:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Türkiye, Girit'in güneyinde savaş gemileriyle tatbikat yapacak

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Son dakika haberi: Türkiye, Girit'in güneyinde savaş gemileriyle tatbikat yapacak
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Son dakika haberi... Türkiye yarın Girit'in güneyinde savaş gemileriyle tatbikat yapacak

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdenizde birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir" denildi.

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