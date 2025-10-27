Son dakika haberi... Türkiye Eurofighter alacak! İşte Eurofighter Typhoon'ın özellikleri

Haberin Devamı

EUROFİGHTER TYPHOON NEDİR VE HANGİ ÜLKELER ÜRETİYOR?



Eurofighter Typhoon, Avrupa’nın ortak savunma sanayii projesi olarak Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya tarafından geliştirilen çok rollü bir savaş uçağıdır. Eurofighter Konsorsiyumu tarafından yürütülen proje, NATO Eurofighter ve Tornado Yönetim Ajansı tarafından koordine edilmektedir. Uçağın üretiminde Airbus (Almanya ve İspanya), BAE Systems (Birleşik Krallık) ve Leonardo (İtalya) gibi lider savunma şirketleri yer almaktadır. Projenin temelleri, 1983 yılında başlatılan Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı (EFA) programına dayanır. Fransa, başlangıçta projede yer almış ancak daha sonra kendi Rafale uçağını geliştirmek için ayrılmıştır. Bugüne kadar 550’den fazla Eurofighter Typhoon, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya, Umman ve Suudi Arabistan gibi ülkelere teslim edilmiştir.





EUROFİGHTER TYPHOON TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Eurofighter Typhoon, 4.5 nesil bir savaş uçağı olarak modern hava muharebelerine uygun tasarlanmıştır. Aerodinamik olarak kararsız bir yapıya sahip olan uçak, gelişmiş fly-by-wire (elektronik uçuş kontrol) sistemiyle yönetilir ve yüksek manevra kabiliyeti sunar. İşte uçağın öne çıkan teknik özellikleri:

Motor: 2 adet Eurojet EJ200 art yakıcılı turbofan motor. Her motor, art yakıcı ile 90 kN, art yakıcısız 60 kN itme gücü üretir. Bu motorlar, uçağın supercruise yeteneğiyle (art yakıcı kullanmadan Mach 1.5 hızında uçabilme) operasyonel esnekliğini artırır.

Hız: Maksimum hız Mach 2 (yaklaşık 2.495 km/s).

Menzil: Tek seferde 2.900 km menzil.

Tavan İrtifa: 16.764 metre (55.000 feet).

Ağırlık: Maksimum kalkış ağırlığı 23.500 kg.

Silah Sistemleri: Meteor, AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder, ASRAAM, Storm Shadow, Brimstone gibi hava-hava ve hava-yer füzeleri; 27 mm Mauser BK-27 top.

Radar ve Aviyonik: Captor-E AESA radar, gelişmiş sensör füzyonu ve elektronik harp sistemleri.

Gövde: Karbon fiber ve cam elyafı takviyeli kompozit malzemelerden oluşan hafif yapı, radar görünürlüğünü azaltır.

Uçağın delta-kanat ve kanard tasarımı, yüksek irtifada ve düşük hızlarda bile üstün manevra kabiliyeti sağlar. Ayrıca, dört yedekli fly-by-wire sistemi, pilotun uçuş sınırlarını aşmasını engelleyerek güvenliği artırır.