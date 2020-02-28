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AA
Haber Giriş: 28.02.2020 - 18:01,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Türk ve Rus heyetlerin görüşmesi sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

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Son dakika haberi: Türk ve Rus heyetlerin görüşmesi sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
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Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda yaptığı görüşmede, Rus tarafına, derhal sürdürülebilir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı.

Heyetlerin, İdlib konusundaki 3'üncü tur görüşmelerinin 3'üncü günündeki toplantısı Dışişleri Bakanlığında gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugünkü görüşme, Rus tarafından gelen talep üzerine yapıldı.

Görüşmede Rus tarafına, derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı.

Türk ve Rus heyetleri daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da 2 tur görüşme yapmıştı. İki ülke heyetleri, dün ve önceki gün de Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek, İdlib'deki durumu ele almıştı.

Öte yandan Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından Rus heyetin Türkiye'den ayrılacağı bildirildi.

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