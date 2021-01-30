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AA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 03:49 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Türk denizciler İstanbul'a geldi

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Son dakika haberi... Türk denizciler İstanbul'a geldi
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Son dakika haberine göre, Nijerya açıklarında Mozart gemisine düzenlenen korsan saldırısından sağ kurtulan 3 Türk denizci İstanbul'a geldi.

Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan'ın Gabon’dan Türkiye’ye geldi.

23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. Lagos'dan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü. Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti.

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