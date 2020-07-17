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DHA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 12:24,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Tunceli'de servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

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Son dakika haberi: Tunceli'de servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
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Tunceli'de yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Elazığ Havalimanı'ndan Tunceli'ye yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Yaralıların olduğu bildirilen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri sevk edildi.

Tunceli'de yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Elazığ Havalimanı'ndan Tunceli'ye yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Yaralıların olduğu bildirilen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri sevk edildi.

Son dakika haberi: Tuncelide servis midibüsü devrildi Çok sayıda yaralı var

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