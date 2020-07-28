Son dakika haberi: Tuğgeneral Engin Çırakoğlu Tümgeneralliğe terfi etti

Son dakika haberi... Albay olduğu dönemde FETÖ tarafından kurgulanan davalardan birinde 25 ay boyunca hapis yatan Tuğgeneral Engin Çırakoğlu Tümgeneralliğe terfi etti. Astsubay kökenli Çırakoğlu halen Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Komutanı olarak görev yapıyor.