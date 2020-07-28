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Haber Giriş: 28.07.2020 - 04:07,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Tuğgeneral Engin Çırakoğlu Tümgeneralliğe terfi etti

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Son dakika haberi: Tuğgeneral Engin Çırakoğlu Tümgeneralliğe terfi etti
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Son dakika haberine göre; Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki atama ve terfi kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Albay olduğu dönemde FETÖ tarafından kurgulanan davalardan birinde 25 ay boyunca hapis yatan Tuğgeneral Engin Çırakoğlu Tümgeneralliğe terfi etti.

Son dakika haberi... Albay olduğu dönemde FETÖ tarafından kurgulanan davalardan birinde 25 ay boyunca hapis yatan Tuğgeneral Engin Çırakoğlu Tümgeneralliğe terfi etti. Astsubay kökenli Çırakoğlu halen Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Komutanı olarak görev yapıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı atamaları Resmi Gazetede
Jandarma Genel Komutanlığı atamaları Resmi Gazete'de
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