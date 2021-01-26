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AA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 20:49 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

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Son dakika haberi: TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı
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TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Tezkerede, Türk savaş gemilerinin, bölgede seyreden Türk ticari gemilerin emniyeti ile deniz korsanlarına karşı ortak mücadele harekatlarına katılımda bulunulmasının sağlandığı belirtildi.

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