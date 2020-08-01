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GeriGündem Son dakika haberi... TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Haber Giriş: 01.08.2020 - 12:26,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi... TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

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