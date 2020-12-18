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Haber Giriş: 18.12.2020 - 13:20 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Trabzon'da koronavirüslü 2 kişi, tansiyon ölçtürdükleri komşularına bulaştırdı!

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Son dakika haberi... Trabzon'da koronavirüslü 2 kişi, tansiyon ölçtürdükleri komşularına bulaştırdı!
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Son dakika... Trabzon’da koronavirüs testi yaptırdıklarını gizleyerek tansiyon ölçtürmeye davet ettikleri kadının koronavirüs sonucu ölümüne neden oldukları iddiasıyla 2 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... Edinilen bilgiye göre, Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde koronavirüs testi yaptıran O.T. ve S.T. adlı şahıslar, alt kat komşuları olan S.U.’dan tansiyonlarını ölçmelerini istedi. Bunun üzerine komşularının evine giden S.U. (60) Covid-19 testi yaptırdıklarından habersiz olduğu komşuları O.T. ve S.T.’nin tansiyon ölçümünü yaptı.

KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Komşularının koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında tansiyon ölçümü yapan S.U. adlı kadın da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede S.U.’nın koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü esnada yaşamını yitirmesi üzerine, S.U.’nın kardeşleri polis merkezine giderek komşularının test yaptırdıklarını gizleyip tansiyon ölçtürdükleri kardeşinin ölümüne sebebiyet verdiklerinden ötürü şikayette bulundu.

Konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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