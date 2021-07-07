Son dakika haberi: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı! Mal varlığını açıkladı

Son dakika haberi.. Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 4 günlük gözaltı süresi verilen Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ifade vermesi yaklaşık 2 gün sürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Aydın'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı.



Mehmet Aydın'ın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda soruşturmayı yürüten savcıya ifade verme işlemleri ise devam ediyor.

YURT DIŞINDA BULUNDUĞU SÜREÇTE DE FİRMALAR AÇMIŞ



Aydın'ın emniyetteki ifadesinde Çitlik Bank projesini öncelikli bir internet oyunu olarak tasarladığını söylediği, oyuna yüksek katılımcı şirket kurmaya karar verdiği, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını söylediği öğrenildi. 'Çiftlik Bank Projesinde' zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını ve bazı kişilerin para istemesine üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini kaydeden Mehmet Aydın'ın yurtdışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını belirttiği kaydedildi.

SİSTEMİ ASLA DOLANDIRICILIK AMACIYLA KURMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ



Türkiye'deki Çiftlik Bank işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü öne süren Aydın'ın Çiftlik Bank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunmadığını, onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların gerçek çiftliklerde payı olmadığının söylendiğini iddia etti.



Ayrıca Aydın'ın ifadesinde binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını, Çiftlik Bank'ın mucidi ve kurucusu olduğunu, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını ve her zaman iyi niyetli davrandığını iddia ettiği kaydedildi.

SİSTEMDE GÖREV ALAN ŞAHISLARIN KÖTÜ NİYETLİ DAVRANDIĞINI İDDİA ETTİ



Şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyet göstergesi olduğunu öne süren Mehmet Aydın'ın sistemde görev alan kişilerin kötü niyetli davrandığını söyleyerek haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattıklarını söylediği belirtildi.

MAĞDURİYETLERİ KARŞILAYACAĞI İÇİN TESLİM OLMUŞ



Aydın'ın tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini, basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığının haber yapılması üzerine Türkiye'de kurulu Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin mal varlıklarının 200 milyon lira civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Brezilya'daki büyükelçiliğe giderek teslim olduğunu beyan ettiği bilgisi edinildi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, 4 saat süren savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 4 günlük ek gözaltı süresi verilen Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın’ın emniyette ifade vermesi yaklaşık 2 gün sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen Aydın’ın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda Savcı Yücel Ertaş’a 09.30’da ifade vermeye başladı. Aydın’ın savcılık ifadesi 4 saat sürdü. Savcılık, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle Mehmet Aydın'ı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

TOSUNCUK'UN BULAŞIKÇILIK DÖNEMİNDEN ARKADAŞI KONUŞTU

Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Mehmet Aydın'ın, Çiftlik Bank oyununu geliştirmeden Bursa'da bulaşıkçılık yaptığı eğlence mekanı görüntülendi. Burada yaklaşık 7 ay çalışan Aydın’ın o dönem içine kapanık biri olduğu fakat etrafına yazılımcı olmak ve bir oyun geliştirmek istediğini söylediği ortaya çıktı. Aydın’la birlikte çalışanlardan biri olan Kemal Çetin, Tosuncuk’un o yıllarını anlattı.

'ONU TANIYANLAR BU İŞİ TEK BAŞINA YAPTIĞINA İNANMIYOR'

Kemal Çetin, binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın’ın birlikte çalıştıkları dönemde maddi durumunun hiç iyi olmadığını anlattı. O dönemlerde de Aydın’ın bilgisayar yazılımcılığı yaparak oyun geliştirmek istediğini belirten Çetin, “Mehmet Aydın, 10 yıl önce bulaşıkhanede bulaşık yıkayan bir arkadaşımızdı. Sessiz sakin kimseyle konuşmayan biriydi. Maddi durumu hiç iyi değildi. Biz bunları bilmiyorduk ilk başta fakat daha sonra arkadaşlarımız bu arkadaşın yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti. Biz de kendi aramızda ona destek olmak için bir miktar para toplayıp yardımcı olduk. Daha sonra evle alakalı bir sıkıntısı olduğunu öğrendik. Bir kiralık ev tuttuk. Daha sonra yavaş yavaş ‘Ben yazılım, bilgisayarla alakalı işler yapacağım’ demeye başladı. Tabii doğal olarak biz de bu kadar içine kapanık, sessiz sakin birinin böyle bir şey yapabileceğine inanmadık. Zaten önceleri bahsettiği şey Çiftlik Bank değildi, bilgisayar yazılımcısı olacağım, bir oyun geliştireceğim falan diyordu. En son buradan ayrıldı gitti. Daha sonra Çiftlik Bank olarak baktık ki, 'Tosuncuk' olmuş, büyümüş, insanları bir şekilde dolandırıp mağdur etmiş. Bizimle çalışırken rap müziğe ilgisi vardı ama muhtemelen başaramadı ki Çiftlik Bank gibi bir organizasyona dahil oldu. Onu tanıyan arkadaşlarımızın hiçbiri bunu tek başına yaptığına ihtimal vermiyor” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara