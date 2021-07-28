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Haber Giriş: 28.07.2021 - 22:41 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi... Yakalandı

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Son dakika haberi: Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi... Yakalandı

Ankara, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki otları, tel örgülerin dışından tutuşturarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesinde bir kişi, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin yakınına geldi.

Buradaki otları tutuşturarak kışla içinde yangın çıkaran kişi, kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı ve polise teslim edildi.

Kışladaki itfaiye aracının ve Polatlı Belediyesinin derhal müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.

Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

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