Son dakika haberi... Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"DEPREM SAMSUN, AMASYA, ORDU VE SİVAS'TA HİSSEDİLDİ"

Saha çalışmalarına ilişkin açıklama yapan AFAD şu ifadeleri kullandı:

"Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35’te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35’te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

TOKAT, SAMSUN VE AMASYA VALİLERİNDEN AÇIKLAMA

Tokat Valisi Abdullah Köklü, deprem nedeniyle kendilerine herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini belirterek, ekiplerin saha tarama çalışmasına başladığını bildirdi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da deprem nedeniyle kendilerine şu ana kadar olumsuz bir durum iletilmediğini ifade etti.

Amasya Valisi Önder Bakan ise depremin ardından kendilerine yansıyan bir olumsuzluk olmadığını kaydetti.