MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: TOGG'dan yerli aracın fiyatıyla ilgili açıklama
GeriGündem Son dakika haberi: TOGG'dan yerli aracın fiyatıyla ilgili açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 12.08.2020 - 21:21, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: TOGG'dan yerli aracın fiyatıyla ilgili açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: TOGG'dan yerli aracın fiyatıyla ilgili açıklama
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) seri üretime geçilecek elektrikli yerli otomobiller için paylaşılan fiyat bilgileri hakkında açıklamada bulundu.

Son dakika haberi.... Fiyatıyla ilgili çeşitli iddiaların gündeme getirildiği TOGG hakkında resmi açıklama geldi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;

Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.

Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz.

Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle