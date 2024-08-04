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Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı: 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi

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#Ticaret Bakanlığı#TIR#Uyuşturucu
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı: 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 23:25

Ticaret Bakanlığı "İran’dan ülkemize giriş yapan TIR’da yasal yük olarak beyan edilen pudra cinsi eşya içerisinde 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi" açıklamasında bulundu.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda yasal yük olarak beyan edilen pudra cinsi eşya içerisinde 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği kaydedilen açıklamada, bakanlığa bağlı ekiplerin, dikkatli ve özverili çalışmaları neticesinde zehir tacirlerine büyük darbeler indirmeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, “Birimlerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu maddelerin yasadışı trafiğini önleyerek gençlerimizin zehirlenmesine karşı yürütülen kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

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#Ticaret Bakanlığı#TIR#Uyuşturucu

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