Son dakika haberi: THY uçağına bomba ihbarı

Yahya Üstün'ün Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

"TK1752 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır"